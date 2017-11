Gemengde gevoelens na Antwerp - Mechelen: "Twee punten verloren" vs "Dit punt is grote sprong voorwaarts in ons hoofd"

Foto: © photonews

Antwerp en KV Mechelen huldigden de nieuwe tribune op Den Bosuil in met een scoreloos gelijkspel. Hoe blikten de spelers van beide ploegen terug op het scoreloos gelijkspel?

Sinan Bolat hield opnieuw de nul, maar kon niet tevreden zijn met het scoreloos gelijkspel: "We hebben twee punten verloren deze wedstrijd. In de eerste helft was het misschien een gelijkopgaande wedstrijd, maar in de tweede helft waren we wel beter en kregen we ook enkele goede kansen. Zuur om thuis niet te winnen."

Een idee dat werd gedeeld door Jelle Van Damme: "Ja, we verdienden zeker meer. Vooral in de tweede helft kregen we enkele goede kansen, maar we lieten ze liggen. Zelf gaven we weinig weg. KV Mechelen kwam duidelijk voor een punt, maar dat is hun volste recht. Ook zij hebben de punten dringend nodig."

"De punten zijn inderdaad belangrijk, niet de manier waarop", vulde Tim Matthys van KV Mechelen aan. "Je ziet de hand van de coach wel al, hij kende vele spelers natuurlijk wel al. Jammer dat we niet konden winnen, maar een punt is belangrijk."

"Want in ons hoofd is dit punt een serieuze sprong voorwaarts. In de heenronde zouden we dit soort matchen namelijk nog verloren hebben, nu kunnen we de nul houden. Dit moet toch wel wat vertrouwen geven, nu komt er opnieuw een thuismatch in de competitie aan."