Vossen heeft zich weer in de ploeg geknokt: "Ik steek er op geen enkel vlak bovenuit"

Jelle Vossen heeft het niet makkelijk gehad. De aanvaller verdween onder Ivan Leko uit de ploeg en moest lang wachten op een nieuwe kans. Maar ineens staat de 28-jarige goalgetter terug in de basis. "Ik maak er 15-20 als ik de minuten krijg", meent hij.

Vossen moet zich blijkbaar elk seizoen weer bewijzen. "Niet alleen bij trainers. Er zijn heel wat mensen bij wie ik het gevoel heb dat ik me steeds moet bewijzen. Maar daar heb ik op zich geen probleem mee. Je bent prof en je speelt bij een topclub, dan moet je je elke week tonen. Maar ik denk dat ik op dat vlak wel pluimen op mijn hoed mag steken, omdat ik me ook telkens opnieuw bewezen héb", vertelt hij in HLN.

15 à 20

Vossen weet ook waarom hij telkens moet knokken. "Mijn grootste probleem als spits is dat ik niet de snelheid heb van een Dennis of een Diaby en ook niet het sterke lichaam van een Wesley. Ik haal overal wel een zes, maar op geen enkel vlak steek ik er bovenuit. Ik moet het hebben van mijn looplijnen en op het juiste moment op de juiste plaats te staan. Dat speelt in mijn nadeel."

Maar hij scoort makkelijk... "Ik ben me er bewust van dat ik nooit beschouwd zal worden als een sierlijke spits. Bij Vossen wordt er meer gedacht: hij maakt zijn goals en dat is het. Ik denk dat iedereen wel weet dat als ik een heel seizoen alles speel, ik dan gemakkelijk tussen de 15 en 20 doelpunten uitkom."