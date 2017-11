Lichtshow, spektakel en randanimatie, maar weinig aanvalsdrang en doelpunten in Antwerp - KV Mechelen

Foto: © photonews

De inhuldiging van de nieuwe tribune op Den Bosuil was meteen misschien wel het mooiste beeld van de avond in Antwerpen. The Great Old en Malinwa leken vooral niet te willen verliezen en vergaten daardoor vol voor de driepunter te gaan. Het resultaat? Een logische 0-0.

Nieuwe tribune in stijl geopend

Wedstrijd baart een muis

Veel sfeer buiten de lijnen en sfeer ertussen

Doelpunten blijven uit en daar schiet niemand echt mee op

Antwerp en KV Mechelen wilden de terugronde meteen goed inzetten. De thuisploeg had alle reden tot feesten, want de nieuwe tribune 1 werd feestelijk ingehuldigd. Met de nodige bombarie en een overwinning het feestje compleet maken? Dat was het devies.

KV mechelen wilde dan weer zo snel mogelijk wegraken uit de onderste gelederen. Coach Jankovic koos echter wel voor een redelijk behouden opstelling, waarin Croizet uit de selectie was gehouden en El Messaoudi en Filipovic voor een viermansverdediging moesten dichtspijkeren.

Schrik om te verliezen?

Bij Malinwa overleed de 12-jarige Cis deze week, hij mocht enkele weken geleden nog oplopen tegen KV Kortrijk, de aftrap geven en de match beleven naast Seth De Witte. Het toont ook weer de relativiteit van een potje voetbal.

Op het veld: veel strijd, veel duels, maar nooit over de schreef. En twee teams die vooral niet op achterstand leken te willen komen. De ruststand was dan ook een logische 0-0 en ook na de rust kregen we niet al te veel beterschap.

Doelpunten blijven uit

Ardaiz verkwanselde twee grote kansen, aan de overkant kwam enkel Bandé echt dicht in de buurt bij een doelpunt. In de laatste tien minuten begonnen beide teams pas wat risico's te nemen, maar ook dat bracht niet al te veel zoden aan de dijk. Kolovos kwam er wel nog dichtbij, Antwerp drukte nog fel door.

Toch gingen we terug de catacomben van een prachtige nieuwe tribune 1 in met waarmee we naar boven gingen in de perstribune: een scoreloos gelijkspel, waarmee beide teams niet al te veel opschieten. Antwerp blijft voorlopig in de top-6, Mechelen voorlaatste.