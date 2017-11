OFFICIEEL: Messi zet eindelijk handtekening onder contract met waanzinnige afkoopclausule

Foto: © photonews

De contractsoap is afgelopen: Lionel Messi heeft bijgetekend tot 2021 bij FC Barcelona. Het lijkt er nu nog sterker op dat 'de Vlo' zijn carrière zal uitdoen bij dezelfde club.

Zaterdagochtend heeft Messi zijn handtekening gezet onder een vernieuwd contract, een moment waar elke voetbalfan op zat te wachten. Zo zijn de transfergeruchten helemaal de wereld uit.

Bovendien neemt Barcelona het zekere voor het onzekere, want de afkoopclausule werd verhoogd naar het astronomische bedrag van 700 miljoen euro.

Messi speelt al sinds zijn 13 jaar voor de Blaugrana. Na veertien seizoenen bij de eerste ploeg is hij de topscorer aller tijden voor de club én de hele Spaanse competitie. In 602 wedstrijden scoorde de Argentijnse superster 523 keer.

He made his debut 4,788 days ago.

He has played 602 games.

He has scored 523 goals.

He has won 30 trophies.

The story continues.#Messi2021 pic.twitter.com/XPdIhvaqgI