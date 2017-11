Limbombe opnieuw in de basis; El Messaoudi vervangt de geschorste Schoofs

Foto: © RAFC

Antwerp - KV Mechelen? Dat wordt een bijzonder interessant duel. De nieuwe tribune is ondertussen af, The Great Old hoopt dat het ook een nieuw elan kan geven aan de terugronde. KV Mechelen heeft dan weer punten nodig.

Antwerp heeft er een goede heenronde opzitten en beukt nog steeds op de poorten van de top-6. Het heeft beduidend wat punten meer dan KV Mechelen, dat nochtans de ambities had om misschien wel eens play-off 1 te spelen.

Coach Bölöni blijft echter kritisch: "Onze heenronde was gemiddeld", lijkt hij op meer te willen mikken. Het goede voetbal zou eind november stilaan moeten volgen, pas nu zou de club volgens de Roemeen helemaal klaar moeten zijn.

Geen Croizet

In een altijd beladen en sfeerrijke streekderby tegen KV Mechelen én met een nieuwe tribune 1 die helemaal af is als extraatjes zou het wel eens een boeiend treffen kunnen worden. Alleen al die nieuwe tribune kan een nieuw elan geven aan de oudste club van het land.

Malinwa van zijn kant? Die hebben dringend punten nodig. Coach Jankovic heeft bovendien besloten om naast de nog niet topfitte Ganvoula ook Yohan Croizet uit de selectie te laten. Van hem zal de creativiteit op Den Bosuil dus zeker niet kunnen gaan komen.

