Liverpool-trainer keek vol bewondering naar Hazard: "Haast onmogelijk om hem af te dekken"

Foto: © photonews

Vanaf minuut 1 was Chelsea-speler Eden Hazard een gesel voor de Liverpool-verdediging. De Rode Duivel was een lust voor het oog, dat geeft ook trainer van the Reds Jürgen Klopp toe.

Zes geslaagde dribbels in de eerste 15 minuten en een voet in zowat alle doelgevaar van Chelsea. Ja, Eden Hazard was op de afspraak tegen Liverpool. Vooral in de eerste helft was de Belg erg aanwezig.

Liverpool-trainer Jürgen Klopp vond het een erg intense match. "Het was moeilijk tegen een Chelsea met een ongewone aanpak. Ze verdedigden laag en gaven dan de bal aan Hazard. Die tactiek maakte het moeilijk voor ons, zeker als je Hazard zag voetballen.

Het is haast onmogelijk om hem af te dekken. Je hebt niet één, maar twee of drie verdedigers nodig", sprak Klopp vol bewondering over de Rode Duivel tegenover de aanwezige Engelse pers.