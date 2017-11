Locigno had zich zijn terugkeer naar Gent anders voorgesteld: "Maar toch deed het deugd"

Foto: © photonews

Sébastien Locigno zette zijn eerste stappen als prof bij AA Gent, en keerde vier jaar later met Moeskroen nog eens terug in de Ghelamco Arena. Al werd het niet zijn avond.

Locigno beging de strafschopfout op Moses Simon. "Dat was niet hoe ik mijn terugkeer in gedachten had, maar ik vond de strafschop licht. Het was fifty/fifty volgens mij", aldus de rechtsback achteraf.

Toch was hij tevreden over zijn eerste helft. "Dat ik aanvallend sterk begon? Dat klopt. Ik had er echt zin in. Terugkeren bij het team waar het allemaal begon, dat is toch speciaal."

We blijven Moeskroen, hé, een kleine ploeg -Sébastien Locigno

"Ik beleefde hier heel mooie momenten, dit voelt een beetje aan als thuiskomen. Alleen jammer van die nederlaag", ging Sébastien Locigno verder.

Moeskroen zit in een serieuze vormdip. "We moeten realistisch blijven, ook na die uitstekende start. We blijven Moeskroen, een klein team. Ook al hebben we kwaliteiten, dan nog blijft het knokken voor elk punt."