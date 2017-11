Manchester United blijft City het vuur aan de schenen leggen, maar indrukwekkend was het weer niet

Foto: © photonews

Manchester United is de dichtste achtervolger van stadsgenoot City, maar het is niet dat de ze zoveel indruk maken als hun grote concurrent. Tegen Brighton & Hove gingen ze wel met de winst lopen, maar indrukwekkend kon het niet genoemd worden.

Op Old Trafford werd het 1-0 na een own goal Lewis Dunk. Mathew Ryan, ex-doelman van Club Brugge en Genk, maakte wel indruk. Lange tijd maakte hij het Lukaku en co bijzonder moeilijk. Hij keerde onder meer een heel goeie trap van Romelu. Maar uiteindelijk moest hij zich dus gewonnen geven bij een afgeweken bal op zijn eigen verdediger.

Tottenham speelde dan weer 1-1 gelijk tegen West Brom. Manchester City kan zondag dus een goeie zaak doen door te winnen tegen Huddersfield. Dan lopen ze verder uit op Tottenham en houden ze de klooft met United op acht punten.

{INSERT_MATCHES_TODAY}