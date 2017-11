Mertens in solden: "Welke speler vind je nu nog voor 28 miljoen die 28 goals maakt in de Serie A? Niemand toch?"

Net als vorig seizoen raast Dries Mertens met zijn killersinstinct door de Serie A. Je zou je echter gaan afvragen waarom hij nog niet bij een club als Barcelona zit, zeker gezien zijn lage afkoopclausule van 28 miljoen euro.

In Het Laatste Nieuws onthulde Mertens dat hij afgelopen zomer naar Barcelona, maar dat uiteindelijk niet deed omdat Neymar op dezelfde positie speelde... En dan vertrekt die naar PSG (lees hier meer).

Ik ben een koopje geworden - Dries Mertens

Wat nóg verbazend is: de afkoopclause in het contract van Mertens bedraagt amper 28 miljoen euro. "Klopt. Deze zomer. (stilte) Eerst dit: ik vind het moeilijk om over zulke bedragen te praten - er zijn veel mensen die 1.500 euro per maand verdienen. Voor hen zijn dit onvoorstelbare sommen", beseft hij.

Toen hij zijn contract ondertekende leek het ook nog een groot bedrag. "Toch tot Neymar naar PSG ging. Ineens stelt die 28 miljoen euro niets meer voor. Ik ben een koopje geworden. Want welke speler vind je nu nog voor 28 miljoen die 28 goals maakt in de Serie A? Niemand toch?"