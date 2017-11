Stanciu stelt zichzelf (en Anderlecht) een deadline

Foto: © photonews

Na de wedstrijd in Parijs liet Nicolae Stanciu voor de eerste keer van zich horen. Over zijn situatie bij Anderlecht was hij niet tevreden. De Roemeense middenvelder heeft zich nu een deadline gesteld. Half december hakt hij de knoop door.

Stanciu was vorig weekend out met een blessure, maar kan zondag tegen Kortrijk opnieuw ingezet worden. De Roemeen lijkt wel weer niet in aanmerking te komen voor een basisplaats. En als tegen half december zijn minuten niet omhoog zijn gegaan, wil hij vertrekken.

Er is al interesse van verschillende clubs uit Roemenië, maar een terugkeer naar zijn thuisland is geen optie. Stanciu wil liefst in Europa aan de slag blijven. De kans dat hij in januari vertrekt is echter bijzonder groot geworden.