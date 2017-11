Deschacht haalt herinneringen op aan cultheld: "Die blik op Legear zijn gezicht vergeet ik nooit meer"

Foto: © Photonews

In elke kleedkamer worden er wel grapjes uitgehaald, ook in die van Anderlecht. We kennen nog de tijd van Roland Juhasz, Olivier Deschacht, Marcin Wasilewski... Jonathan Legear werd ooit het slachtoffer van één van hun moppen.

Wasilewski was een graag geziene speler in de kleedkamer, ook bij Olivier Deschacht. "Ik heb nog altijd een heel goede band met Marcin, een winnaar pur sang", vertelt hij in Het Nieuwsblad. "Een uur voor de training kon je hem in de fitness vinden, een uur na de training van hetzelfde laken een broek. Die bleef maar gaan."

Ool nu nog heeft Deschacht een goed contact met hem. "Als hij naar België komt, belt hij me altijd meteen op en dan gaan we gezellig iets eten. Hij was heel ­serieus met zijn vak bezig, maar je kon er ook de gekste dingen mee meemaken."

Arme Legear

En dan waren er ploegmaats het slachtoffer. "Zo heeft hij mij eens gevraagd om samen met hem en nog wat anderen de Smart van Jonathan Legear op te tillen. Om hem stiekem te verplaatsen. Ocharme, die Legear. Je had zijn gezicht moeten zien toen hij zijn Smart in de grascontainer zag staan. Die blik vergeet ik nooit meer."