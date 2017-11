Deschacht over als coach aan de slag gaan: "Amai, ze zullen nogal zweten"

Olivier Deschacht zit in de herfst van zijn carrière, maar heeft wel al het één en ander meegemaakt. Maar hij is niet van plan om uit het voetbal te stappen. En jongeren kunnen zich maar beter schrap zetten...

Deschacht is er wel mee bezig. “Ik wil na mijn carrière graag in het voetbal blijven, maar niet als hoofdtrainer. Na zoveel jaren profvoetbal ga ik vooral genieten en de stress mijden. Al weet je nooit hoe het loopt, natuurlijk. In elk geval: áls ik met jongeren ga werken, voer ik de oude stempel weer in", zegt hij in Het Nieuwsblad.

"Hard werken, boslopen en opwarmen zonder 37 kegeltjes op het veld. Het respect vanwege jongeren naar routiniers kan ook een pak beter. Toen ik 12 was, durfde ik amper een speler van de eerste ploeg in de ogen te kijken, laat staan hem te begroeten."

En ze zouden afzien bij Deschacht. "Die Engelse traditie waar jongeren de schoenen poetsen van de eerste ploeg, is nog zo slecht niet. Vandaag denken ze nogal snel dat ze er al zijn. Amai, ze zullen nogal mogen zweten bij coach Deschacht.”