Özkan knalt matig Oostende naar de overwinning

Mooi was het niet, maar KV Oostende heeft vanavond de punten thuis gehouden tegen Eupen. Er zat bij beide ploegen heel wat afval in het spel.

KV Oostende moest het tegen Eupen rooien zonder de geschorsten Vandendriessche en Capon, zij werden vervangen door Canesin en Rezaeian. Bij Eupen hoopten ze weg te geraken van die laatste plaats in de rangschikking.

Het was Eupen dat het beste begon, met degelijke kansen voor Verdier en vooral Ocansey, die oog in oog met Dutoit die laatste zag uitpakken met een uitstekende voetreflex. Oostende had echter het balbezit en zette dat gaandeweg ook om in kansen.

Canesin stuurde Musona het straatje in met een prachtige pas, maar uitstekend keeperswerk van Hendrik Van Crombrugghe bracht hem uit concentratie. Zo zou de 'smiling assassin' zijn honderdste wedstrijd voor KV Oostende niet opleuken met een doelpunt.

Drama Fadlalla

Verder zat de eerste helft vol afval, maar was het vooral uitkijken naar de acties van Fadlalla. Wanneer je zin hebt om eens goed te lachen, raden we het volgende aan. Koop een kaartje voor een wedstrijd van Eupen en hou die linksachter in de gaten. Ballen zomaar buiten laten lopen, slechte voorzetten, misverstanden, hij had het allemaal. Hoe die zeventig interlands achter zijn naam heeft, is ons een raadsel. Er moet in heel Qatar toch een betere te vinden zijn?

Genoeg over Fadlalla, bij de rust bleef het bij een 0-0, de stadionspeaker kon niet anders dan benadrukken dat er ook op alle andere velden nog niet gescoord werd. Na de koffie moest en zou het beter moeten.

We kregen ook een beter Oostende te zien en zowaar een doelpunt. Alweer was het Canesin die Özkan de diepte in stuurde en die miste de opgelegde kans niet. De voormalige speler van AA Gent besliste zo de wedstrijd. Eupen en Oostende kregen nog wat kansen, maar veel soeps was het niet.