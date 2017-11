Gheysens speelt met Anderlecht-bod laatste troef uit voor Eurostadion

Foto: © photonews

Het overnamebod van Paul Gheysens op Anderlecht is ineens zo vreemd niet meer. De sterke man van Ghelamco ziet er één van zijn laatste kansen in om het dossier voor het Eurostadion in orde te krijgen.

Gheysens heeft voor de bouw van het Eurostadion vooral af te rekenen gekregen met tegenkanting van Anderlecht. De participatie van de Brusselse club was cruciaal om het project van de grond te krijgen, maar Anderlecht maakte al duidelijk dat ze eruit stapten omdat het te duur was.

Indien Gheysens bij Anderlecht aan de macht komt, kan hij het dossier wel in orde krijgen. En misschien het stadion zelfs nog tijdig afkrijgen voor het EK. Maar de kans erop is bijzonder klein, want de verkoop zou dan binnen de twee maanden in orde moeten zijn. Dan hakt de UEFA de knoop immers onherroepelijk door.