Negenkoppig Lokeren sleept een punt uit de brand op Stayen: "Zelfs minder weggegeven dan toen we met elf waren"

Een uur lang met tien spelen en in de slotfase zelfs nog met negen. En toch pakte Lokeren nog een punt op het veld van Sint-Truiden. Peter Maes was een tevreden man met dat punt.

Na een halfuur stond Lokeren al met zijn tienen. En de laatste tien minuten moesten zelfs nog met negen afgewerkt worden. "Het was een wedstrijd waarin heel veel gebeurde", zei Maes nadien op de persconferentie. "Het positieve is dat we met een punt op zak op een busreis van twee uur richting Lokeren gaan."

Maes gaf wel een pluim aan zijn spelers. "De jongens hebben hard geknokt en het uiterste gedaan. Door de rode kaarten werd het erg moeilijk voor ons. Onze organisatie stond er en in de tweede helft hebben we nog weinig weggeven. Zelfs minder dan toen we met elf waren."

Gegroeid

"Het team is de voorbije maanden enorm gegroeid. STVV heeft een goede thuisreputatie, het is hier nooit gemakkelijk. We zijn blij met een punt in deze omstandigheden. Je moet de rest proberen te vergeten. We denken op dit moment alleen aan het positieve", besluit de Lokeren-coach.