"Anderlecht is rijp voor een nieuw hoofdstuk met andere mensen en frisse ideeën"

Vandaag dook het nieuws op dat er nu ook een derde mogelijke overnamekandidaat is voor Anderlecht. Volgens commentator Peter Vandenbempt is de mogelijke verkoop van Anderlecht een goede zaak.

In een column in Het Nieuwsblad schrijft Vandenbempt dat er door de nakende verkoop nieuwe mogelijkheden liggen voor Anderlecht: "De club is hoogrijp voor een nieuw hoofdstuk waarin nieuwe mensen met frisse ideeën en veel meer middelen het roer overnemen."

Potentieel

Volgens Vandenbempt heeft Anderlecht nog een progressiemarge: "Niet alles hoeft daarbij overboord gegooid te worden, maar de nieuwe bazen zullen wel het twintig jaar beleid van Roger Vanden Stock tegen het licht houden en vaststellen dat er ruimte is voor verbetering. Om het enorme potentieel van de grootste club van het land en hartje Europa beter te benutten."

Roger Vanden Stock

Vandembempt heeft wel respect voor de persoon van Vanden Stock en alles wat hij voor Anderlecht gedaan heeft: "Roger Vanden Stock is een authentiek gentleman met normen en waarden. Hij had, ondanks zijn gebreken, altijd het allerbeste voor met de club en ons voetbal."