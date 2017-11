Spitsenprobleem bij Anderlecht? Zelfs de verhuurde aanvallers krijgen kritiek: "Misschien in januari terugsturen"

In de selectie van KV Mechelen is er dit weekend geen spoor van Silvère Ganvoula. Dat komt omdat hij na de dood van zijn vader naar Congo is afgereisd. Maar bij Malinwa zijn ze ook niet tevreden over de van Anderlecht gehuurde spits. Hij krijgt zelfs bijzonder zware kritiek.

Ganvoula heeft nog geen goal gemaakt voor KVM en is op training blijkbaar ook niet het haantje de voorste. "We hebben een zware inspanning voor hem geleverd, onze nek uitgestoken, dus verwachten we return", zegt sportief directeur Rik Vande Velde in Het Nieuwsblad.

Er wordt zelfs al gedacht aan hem terug te sturen. "Ik heb al veel met hem gesproken. Hij wil wel mee, maar zou eigenlijk dubbel zo hard moeten werken en dat doet hij niet. We proberen hem ervan te overtuigen dat 5 voor 12 al gepasseerd is. Het zou zonde zijn om hem in januari al terug naar Anderlecht te moeten sturen."

"Maar het hangt van hem af. We hopen dat hij nog ontploft. Maar als we merken dat er geen progressie is en de wil niet aanwezig is om voor KV te strijden, is het beter dat we ermee stoppen.”