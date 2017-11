STVV en Lokeren zijn op zoek naar eerherstel na drie wedstrijden zonder zege

Foto: © photonews

Nummer vier Sint-Truiden ontvangt zaterdagavond Sporting Lokeren. Na een sterke start van de Limburgers verliep het de laatste wedstrijden iets minder. Ook Lokeren kon al drie wedstrijden op rij niet meer winnen.

Sint-Truiden kende een prima start van het seizoen en stond zowaar even tweede in het klassement. Maar de laatste wedstrijden verliep het minder. Na een zware 4-1 nederlaag in het Jan Breydelstadion werd er 4-4 gelijkgespeeld tegen Eupen en werd er 3-2 verloren op bezoek bij KV Kortrijk. Weliswaar na een late penaltymisser van Jonathan Legear.

STVV moet ondertussen Charleroi en Anderlecht voor zich dulden, maar kan bij winst een prima zaak doen en steviger in de top zes staan. Coach Jonas De Roeck kan geen beroep doen op de geblesseerden Ceballos en Kotysch.

De selectie voor het duel tegen Lokeren: Steppe, De Sart, De Petter, Botaka, Charisis, Gueye, Bezus, Boli, Asamoah, Schevenels, Kitsiou, Antunes, Dussaut, Pirard, De Norre, Abrahams, Teixeira, Legear, Goutas en Bourard

Ook Sporting Lokeren puurde slechts één schamel puntje uit drie wedstrijden. Gent en Oostende waren telkens met 0-3 te sterk, tegen Racing Genk werd er op Daknam een punt uit de brand gesleept.

Peter Maes liet afgelopen week verstaan om tijdens de winterstop op versterking te rekenen. Na de heenronde kamperen de Waaslanders op een 12e plek met 16 punten. Niet genoeg om al in veilige oorden te staan. En dus kunnen er op Stayen best één of meerdere punten gepakt worden.