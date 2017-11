Kums is tevreden en dat zie je aan zijn niveau: "Voor mij is het belangrijk dat er een duidelijke visie is, welk systeem dat maakt niet uit"

Het heeft een aanloopperiode nodig gehad, maar Sven Kums heeft zijn rol bij Anderlecht gevonden. Of beter gezegd: Hein Vanhaezebrouck heeft hem de rol gegeven waarin hij het best tot zijn recht komt.

Vanhaezebrouck heeft van Kums immers weer de spelverdeler gemaakt die hij was bij Gent. En daarvoor heeft Adrien Trebel een stapje opzij moeten zetten. De Fransman is meer aanjager geworden, terwijl Kums het grootste deel van de ballen op het middenveld mag opeisen.

En dat ziet de 29-jarige Kums zelf ook. Hij voelt zich veel beter in zijn vel dan onder René Weiler, toen zijn taak erin bestond ballen af te pakken en zo snel mogelijk naar voor te spelen. "Mijn taak nu? Zoals ik altijd gespeeld heb: ik moet beslissen wanneer het sneller moet en wanneer het net iets rustiger moet", klinkt het.

De dirigent dus, zoals hij bij de Buffalo's ooit regisseerde. En voor Kums maakt het niet uit of dat met een ruit op het middenveld is, of in een 3-4-3, of een 3-5-2... "Voor mij is het belangrijk dat er een duidelijke visie is", klinkt de lof richting Vanhaezebrouck luid. "Dat we willen dominant spelen, daar hecht ik belang aan. In welke tactiek dat is, maakt op zich niet zoveel uit."

Of hij nu met Trebel de bal kan delen, is nog steeds een heikel onderwerp. Maar de Fransman lijkt zich te willen wegcijferen voor het geheel. "We kunnen op het middenveld elk op iedere positie spelen. Dus ja, waarom zouden we niet kunnen samenspelen?"