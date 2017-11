Slecht nieuws blijft maar komen voor Teodorczyk... Nu mag hij dokken voor zijn middenvinger richting Brugse fans

Iedereen herinnert zich nog wel de commotie die er vorig seizoen was na de match tussen Club Brugge en Anderlecht. Lukasz Teodorcyzk stak toen zijn middenvinger uit naar een paar Brugse supporters nadat die hem uitdaagden. Wel, daar mag hij nu voor dokken.

Bij het uitstappen van de bus werd Teodorczyk uitgedaagd door een paar Brugse fans en hij reageerde. Tijdens de opwarming vlamde hij ook een paar ballen keihard in het publiek. Daar werd toen een pv van pgemaakt en de Voetbalcel oordeelde dat het een inbreuk was op de voetbalwet.

'Teo' werd veroordeeld tot het betalen van een boete van 1.000 euro, weet Het Nieuwsblad nu. Daarmee is de kous af, want de middenvinger werd niet vermeld in het scheidsrechtersrapport. Sportieve sancties konden er dus niet volgen.