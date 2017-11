Meunier ziet België niet als WK-finalist: "Die twee landen zie ik in de finale"

Nog een kleine week en we weten tegen welke landen de Rode Duivels uit zullen komen in de groepsfase op het WK in Rusland. Rechtsachter Thomas Meunier wikt en weegt de kansen van België.

"De sfeer in de groep bij de Rode Duivels is super. Ik denk dat we minstens op een plaats in de kwartfinales mogen mikken in Rusland", liet de Rode Duivel op een promo-event verstaan, weet Sporza.

Meunier ziet twee landen als grote kanshebbers om het eindtoernooi te winnen. Na de kwartinales word het wellicht lastiger tegen teams als Brazilië en Frankrijk. Die twee landen zie ik in de finale", orakelt de rechtsachter van PSG.