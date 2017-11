Thorgan Hazard smeert Heynckens eerste nederlaag aan

Bayern München is dan toch niet ongenaakbaar. De tegenstander van Anderlecht in de Champions League verloor op het veld van Borussia Mönchengladbach met 2-1. Thorgan Hazard was weer erg bepalend voor de thuisploeg.

Met een penaltydoelpunt opende Thorgan Hazard de score. De Rode Duivel en broer van Eden Hazard verkeert momenteel in grote vorm. De laatste 11 wedstrijden was hij telkens goed voor een doelpunt of een assist.

De Duitse leider maakte geen grootse indruk en tijdens de rust stond de Rekordmeister al 2-0 in het krijt na een tweede doelpunt, ditmaal van Ginter. Een kwartier voor tijd maakte Arturo Vidal de wedstrijd nog spannend, maar de gelijkmaker bleef uit.

Mönchengladbach maakt zo een einde aan de ongeslagen reeks van Jupp Heynckens. Die won 9 wedstrijden op rij nadat hij het roer overnam van de ontslagen coach Carlo Ancelotti. Bayern blijft ondanks het verlies wel eerste in de stand. RB Leipzig volgt op drie punten, Schalke 04 en Mönchengladbach tellen vijf punten minder.