Zuid-Amerika boven in topschuttersstand Ligue 1, morgen duel in het duel voor Falcao en Cavani

Foto: © photonews

De enige ploeg die de hegemonie van PSG kan doen stoppen in de Ligue 1, lijkt momenteel AS Monaco te zijn. De kampioen van vorig jaar neemt het zondagavond in eigen huis op tegen het sterrenensemble uit Parijs.

Momenteel telt de club van ex-Anderlechtspeler Youri Tielemans zes punten achterstand op de leider. Dat kunnen er drie worden, mits winst in het Stade Louis II. Het duel in het duel is ongetwijfeld die tussen Radamel Falcao en Edinson Cavani.

Beide Zuid-Amerikaanse aanvallers schoten als een wervelwind uit de startblokken bij het seizoensbegin en verschenen keer op keer op het scorebord. De Uruguayaanse spits van PSG voert de topschutterstand aan. Cavani was al goed voor vijftien doelpunten en twee assists in twaalf wedstrijden.

De Colombiaan Falcao heeft ondertussen dertien doelpunten en een assist achter zijn naam staan in tien wedstrijden. Dat beide aanvallers op het eind van de meet zullen moeten uitmaken wie met de titel van topschutter aan de haal zal gaan, lijdt geen twijfel. Zondagavond kunnen beide scherpschutters alvast een steekje aan elkaar uitdelen.