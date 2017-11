Aanvallende onkunde in Union-OHL, Lierse kan alweer profiteren

Foto: © photonews

OH Leuven heeft Lierse vrije baan gegeven om de leiding in handen te nemen in de tweede periodetitelstand. Op het veld van Union kwamen de jongens van Nigel Pearson niet verder dan een zoutloze 0-0.

OH Leuven kon de leiding nemen in de periodestand, maar dat was er niet aan te zien. Na drie minuten had Storm wel een goed schot in huis, maar de rest van de eerste helft was een maat voor niets. En ook de tweede helft werd een saaie bedoening.

Aguemon pakte rood in de slotfase en dat was eigenlijk het meest opwindende van die helft. Lierse kan morgen vier punten voorsprong nemen op de Vlaams-Brabanders als ze winnen op het veld van Roeselare.