Waasland-Beveren en Charleroi starten allebei met twee nieuwe namen

Foto: © photonews

Tegen leider Club Brugge ging Waasland-Beveren met een zware 0-3 onderuit. Zaterdagavond zal eerherstel in eigen huis niet eenvoudig worden, want viceleider Charleroi komt op bezoek.

Beide ploegen kunnen een erg knappe reeks verderzetten. Waasland-Beveren gaat voor de vierde thuiszege op rij, terwijl Charleroi de laatste weken ook al 9 op 9 pakte.

Bovendien is dit ook voor de rangschikking, en het mentale aspect, een belangrijke wedstrijd. Charleroi wil Club Brugge niet te ver laten uitlopen en Anderlecht niet laten bijbenen, Waasland-Beveren kan bij winst dan weer in de top zes komen.

Philippe Clement had naar eigen zeggen oplapwerk na de nederlaag in Brugge, maar fysiek zijn de vaste pionnen wel in orde. Bij de Carolo's keert Tainmont terug in de selectie.

Beleef de wedstrijd nog intenser en volledig LIVE!



Schrijf je in bij UNIBET en ontvang tot €80 euro welkomstbonus! Wed en bekijk je favoriete ploeg live bij Unibet. Heb je nog geen account, open dan via DEZE WEBSITE een account en krijg tot 80 euro gratis.