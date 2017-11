Waasland-Beveren is doeltreffendheid even kwijt: "Als we het eerste doelpunt maken, dan maken we er zeker twee of drie"

Een dubbeltje op zijn kant was de ontmoeting tussen Waasland-Beveren en Charleroi, en uiteindelijk viel het langs de kant van de Carolo's. Philippe Clement weet ook dat er meer in zat.

"Als we het eerste doelpunt maken, dan maken we er zeker twee of drie. Want dan moeten ze uit hun organisatie komen", zegt Clement op de persconferentie na de match. "Als wij hier vandaag winnen, is dat met meer glans. Daar zal elke toeschouwer het mee eens zijn."

Chapeau voor de efficiëntie van Charleroi, dat zijn enige twee kansen van de match afwerkt

In eigen boezem kijken

"Maar het was niet snel genoeg, niet precies genoeg, er zat te weinig kanteling in het spel en we hebben niet genoeg gedaan met het balbezit (Waasland-Beveren had in de slaapverwekkende eerste helft 70% van het balbezit, nvdr.)."

Een dekkingsfout bij de eerste goal en een uitschuiver van Angban zorgden voor de tegengoals. "We hebben hier vandaag verloren door twee individuele fouten. Dat heeft weinig te maken met de manier van spelen van Charleroi," weet ook Clement.