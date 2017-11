Killersduo of concurrenten? "Iedereen bij Man Utd is dolblij met de terugkeer van Zlatan... Behalve Lukaku"

Zlatan Ibrahimovic is zo goed als helemaal terug. Op zijn eerste basisplaats is het nog even wachten, maar hij kon de laatste twee matchen wel al een kwartiertje naast Romelu Lukaku staan. Een moment waar elke Man Utd-fan naar uitkeek.

Maar analist Jamie Carragher rekent Lukaku niet bij die groep. "Iedereen bij Man Utd is dolblij met de terugkeer van Zlatan... Behalve Lukaku", schrijft hij in The Telegraph.

"Zlatan stapte het veld op en gaf meteen de instructie om breed te gaan spelen. Lukaku gehoorzaamde. In Basel gebeurde dat opnieuw en dat zal hij ongetwijfeld niet leuk gevonden hebben", zag Carragher.

Hoe Lukaku moet reageren

De analist geeft nog een raad mee aan de Rode Duivel. "Ibrahimovic heeft een bepaalde aura. Lukaku moet dat zien te overkomen, op zijn borst kloppen, beseffen dat hij 85 miljoen euro gekost heeft en evenveel kans maakt om de aanvalslinie te leiden."