Carrasco en Atlético groeien stilaan uit elkaar, Italiaanse topclubs willen toeslaan

Blijft Yannick Carrasco nog lang bij Atlético Madrid? De Belgische winger heeft er een belangrijke rol, maar Simeone geeft hem lang niet altijd een basisplaats. En dat hebben ze in Italië ook door.

In de Italiaanse media gaan er geruchten rond dat Napoli én AC Milan achter Yannick Carrasco aanzitten. Bovendien wil Atléti al ingaan op een bod van amper 25 à 30 miljoen euro. Zelfs op Black Friday vind je niet zo'n goede deal.

Titularis af

De eerste twee wedstrijden van het seizoen speelde Carrasco volledig, maar daarna was het altijd als invaller of werd hij vroegtijdig naar de kant gehaald. Hij miste ook al drie speeldagen en de interlandbreak met de Rode Duivels door een knieblessure.

In de mindere tijd die hij al kreeg, was hij echter wel belangrijk met drie doelpunten en drie assists in de Spaanse competitie.