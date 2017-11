🎥 Yuya zijn dribbel van twee kanten: "Ik dacht, ik ga dribbelen" & "Iemand moet de fout maken"

Yuya Kubo deed nog even terugdenken aan die wonderlijke goal van vorig seizoen tegen KV Mechelen. Hij rolde ook de verdediging van Moeskroen genadeloos op.

Ook nu begon Kubo van op zijn eigen helft aan de solo. "Ik dacht eerst nog even aan de pas op Sylla, maar dat was niet mogelijk. Eens ik begonnen was, dacht ik alleen nog maar aan die dribbel." Geen slecht idee, de Japanner legde het leer perfect in doel.

De Japanner reageerde opgelucht. "Dit doet echt deugd. Het is goed voor het vertrouwen." Kubo is nu topschutter bij AA Gent met vijf doelpunten. "Ik wil er nog meer, mijn eerste target? Minstens evenveel als vorig seizoen, en dat is maar het begin."

Aan de overkant zag ex-Gentenaar Locigno het gebeuren. "Iemand moest daar op het middenveld de fout maken, ik kwam er maar bij in de zestien en als ik dan nóg een penaltyovertreding maakte, was ik helemaal de pineut."