Anthuenis duidelijk: "Ze horen beiden in play-off 1 en hebben er de spelers voor"

Aimé Anthuenis heeft als gewezen bondscoach en coach van enkele topclubs veel ervaring om de sterktes en zwaktes van onze Belgische clubs in te schatten. Dat doet hij ook met enkele teams die momenteel op de rand van de top-6 staan.

Het duel tussen Racing Genk en Standard is zo'n rechtstreeks duel om play-off 1. Als het van Anthuenis afhangt, dan moeten beide clubs zich de komende 15 speeldagen kunnen opwerpen richting de top-6, hoe druk het daar dan ook wordt.

"Zowel Genk als Standard horen thuis in play-off 1 en ze hebben er de spelers voor", aldus de analist in De Zondag. "De twee coaches zijn er na veel kommer en kwel in geslaagd om hun teams te doen voetballen op niveau."

"Stuivenberg hamert op een snelle balcirculatie en het kort houden van de ruimtes tussen aanval en verdediging, Sa Pinto is erin geslaagd om van een groep getalenteerde individuen een stevig collectief te maken."