Anthuenis ziet iets opvallend bij de machine Club Brugge: "Door de goede reeks, maar ook de volwassenheid van bankzitters"

Foto: © photonews

Club Brugge kan in eigen huis tegen Zulte Waregem naar een 40 op 48 evolueren. Dat is een bijzonder hoog puntenaantal. Op Jan Breydel kan het de achtste zege op acht thuiswedstrijden boeken. Wat is de magie of het geheim van het team?

Aimé Anthuenis ziet alvast iets opvallend aan de bankzitters: "De spelers gaan uitstekend om met de onderlinge concurrentie", klinkt het in De Zondag. "Diaby, Vossen, Wesley, Dennis en Refaelov? Leko beschikt over vijf sterke spitsen."

Geen gemor bij de bankzitters, opvallend

"Drie van hen starten wekelijks op de bank. En toch is er geen gemor. De ploegsfeer is prima, ook door de lange succesreeks natuurlijk. Maar toch ook omwille van de volwassenheid van de bankzitters", ziet de analist het positief in.

Rest de vraag: wie stopt dit Club Brugge dit seizoen af? "Ik zie het moeilijk worden voor Zulte Waregem. Ze missen heel wat belangrijke spelers en die 3 op 21 weegt. Club Brugge kan op weg naar 40 punten uit 16 wedstrijden, wellicht een record."