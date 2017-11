Kluivert Junior hakt Nederlandse hekkensluiter in de pan met hattrick

Justin Kluivert, zoon van legende Patrick, wordt een grote toekomst voorspeld. Waarom liet hij deze middag nog eens zien in de Amsterdam Arena tegen hekkensluiter Roda JC. Ajax legde Roda gemakkelijk over de knie door een hattrick van Kluivert junior. Het werd 5-1.

Nochtans hadden de Amsterdammers het de gehele eerste helft erg moelilijk tegen de rode lantaarn in de Eredivisie. Ajax speelde inspiratieloos en kwam dan ook op achterstand via Roda-verdediger Christian Kum. Gelukkig kon Ajax nog voor de rust de bordjes terug in evenwicht zetten via zijn goudhaantje Kluivert.

De tweede helft herpakte de Europa League-finalist van vorig seizoen zich en speelden ze bij vlagen indrukwekkend. Kluivert Junior deed er nog twee doelpuntjes bij. Donny Van de Beek en Dolberg vervolledigden het scorebord.

Beter dan papa

Justin Kluivert wordt zo jongste Ajax-speler met een hattrick sinds Wim Kieft in 1981. Hij deed bovendien iets wat zijn vader Patrick nooit lukte: drie keer scoren in één Eredivisie-duel.