Limbombe voor de derde keer matchwinnaar: "Maar dit was specialer, ik zag heel het stadion los gaan"

Foto: © photonews

Een grote prater zal Anthony Limbombe nooit worden, maar gelukkig spreken zijn voeten voor hem. En dat is het belangrijkste. Voor de derde keer dit seizoen scoorde hij de winnende treffer in de slotfase voor Club Brugge.

Uit tegen Charleroi en Oostende deed hij het kunstje al eens voor. Tegen Zulte Waregem deed hij voor de eerste keer Jan Breydel ontploffen. "En dat is toch nog altijd iets specialer. Ik zag heel het stadion los gaan na mijn doelpunt. Dat is toch nog iets anders dan op verplaatsing", aldus de matchwinnaar.

Na zijn goal liep hij direct doelbewust naar één bepaalde tribune. "Daar zaten mijn ouders. Toen ik scoorde, dacht ik direct aan hen. Ik heb een geweldige band met hen. Ze hebben me altijd gesteund en komen elke wedstrijd kijken. Dit was er eentje voor hen. En voor de fans", voegde hij er snel aan toe. "Ja, het was genieten."

Het was genieten. Na mijn goal dacht ik meteen aan mijn ouders, met wie ik een speciale band heb

Limbombe voelt zich als een vis in het open water op zijn flank. "Al vond ik zelf dat het de eerste helft was moeilijker ging. Pas de laatste twintig minuten kreeg ik wat meer de bal en kon ik mijn acties maken. Zulte zat er wat door en dan kon ik het verschil maken. Toen mijn schot vertrok, wist ik dat de bal ging binnen gaan."