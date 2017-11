Antwerp-fans liggen niet wakker van plannen Gheyssens met Anderlecht: "Hij is bij Antwerp voor de lange termijn" en "Anderlecht is een commerciële beslissing"

Foto: © photonews

Paul Gheyssens huldigde zaterdagavond de nieuwe tribune in op de Bosuil. De sterke man van Antwerp FC heeft grote plannen met Antwerp, maar daar stopt het niet. Deze week werd bekend dat hij ook Anderlecht wil kopen. Hoe reageren de Antwerp-fans daarop?

Stadion vroeg aan enkele Antwerp-supporters wat ze nu werkelijk vinden van de interesse van Paul Gheyssens in de overname van Anderlecht. Daaruit bleek dat sommige fans zich niet echt zorgen maken. Enkele quotes:

Gheyssens is meer een businessman dan een sportman. Wat hij hier meemaakt op Antwerp qua publiek kan toch niet op Anderlecht

Gheyssens weet heel goed wat hij doet en is bij Antwerp voor de lange termijn, anders investeer je niet zo veel in een nieuwe tribune."

Wat hij bij Antwerp doet is onze zaak en wat hij bij Anderlecht doet is een ander gegeven, het is combineerbaar