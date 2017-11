De hoogste salariskosten onder de loep: Barcelona lost Manchester United af als koploper, PSG bezig aan een ferme inhaalrace

Lionel Messi mocht onlangs een nieuw contract tekenen bij FC Barcelona met een afkoopclausule van maar liefst 700 miljoen euro. Bij dat nieuw contract hoort vanzelfsprekend ook een duizelingwekkend loon. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Barça de hoogste lonen uitbetaald.

The Graduate School of Social Sciences (GSSS) bestudeert ieder jaar de salarissen in de sportwereld. Vorig jaar betaalde Manchester United nog de hoogste salarissen, nu is Barcelona de koploper met een gemiddelde van 7, 41 miljoen euro per speler.

De Catalanen worden op de voet gevolgd door PSG (7,3 miljoen). Vooral de komst van supersterren Neymar en Mbappé zorgen voor een serieuze stijging in de gemiddelde salariskost bij de Parijzenaren. Real Madrid (6,96) vervolledigt de top 3. Manchester United (5,9) en Manchester City (5,87) staan respectievelijk vierde en vijfde.

Premier League bestbetaalde competitie

Opmerkelijk is wel dat, alhoewel er geen enkele Engelse club in de top drie staat, de Premier League nog altijd gemiddeld gezien de hoogste salarissen uitbetaald. Gemiddeld verdient een Premier League-speler 2,95 miljoen per jaar. Dit bedrag ligt hoger dan in Spanje (1,88 miljoen), Italië (1,47 miljoen), Duitsland (1,40 miljoen) en Frankrijk (1,05 miljoen).