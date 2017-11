Bart De Wever lacht het gejoel weg: "Fantastisch om hier te zijn" en "We gaan Oosterweel bouwen op 19 weken"

Foto: © photonews

Antwerp heeft een nieuwe tribune en die mag gezien worden. Voor de wedstrijd tegen KV Mechelen werd ze ingehuldigd door Paul Gheysens van Ghelamco en burgemeester Bart De Wever van Antwerpen. Enkele rake quotes, wat gejuich en ook wat gejoel waren zijn deel.

Paul Gheysens wilde in zijn speech bij de feestelijke opening niemand vergeten. "Beste burgemeester, beste supporters, spelers, medewerkers, mag ik jullie allen van harte welkom heten bij deze feestelijke opening. Samen met Luciano d'Onofrio en de coach zijn we een fantastische trein op de rails aan het zetten."

"Maar beste supporters, jullie duwen deze trein vooruit. Jullie doen fantastisch werk. We willen nu allen samen de moeilijke momenten overwinnen en de topmomenten savoureren. We kiezen voor een ultieme fanbeleving, die willen we jullie geven."

"Beste jonge talenten, met jullie hebben we grote plannen. Daarom dat we ook aan jullie denken. We zullen jullie professioneel, maar gezellig begeleiden. Ook jullie moeten een familie worden", gaf Paul Gheysens ook al een voorzet richting de geplande werken aan tribune 4 en de jeugdstructuur.

En toen was het aan Bart De Wever. "Fantastisch om hier te zijn. Vandaag is er respect en morgen misschien schrik voor Antwerp. We zijn op de goede weg met deze club." Opmerkelijk: de burgemeester van Antwerp werd door velen toegejuichd, maar ook door velen uitgefloten. Ook dat is Antwerp.

De Wever had overigens ook nog een rake quote in petto voor presentator Ben Roelandts: "Deze tribune is afgeraakt in 20 weken? We gaan de Oosterweelverbinding in 19 weken bouwen", besloot de burgemeester lachend.