Voorzitter Standard laat zich uit over wintermercato en spreekt over supporters: "Hebben ons al punten gekost"

Foto: © photonews

Standard neemt het op zondag op tegen Racing Genk in een belangrijk duel met de strijd om de top-6 in het vizier. Voorzitter Bruno Venanzi had in aanloop naar dat duel alvast enkele belangrijke zaken te melden.

Zo is er de speciale relatie met de altijd vurige fans van Standard: "Ik hou van de Standard-fans, ze zijn uniek in België. Maar ze kunnen zich ook snel keren tegen ons", aldus Venanzi tegen Sporza.

Geen zotte dingen deze wintermercato

"Ze hebben ons al geld en punten gekost, zoals bijvoorbeeld vorig seizoen tegen Charleroi. Ze zijn al vaak gestraft voor hun gedrag."

Verder blikt de voorzitter van Standard al even vooruit naar de mogelijk drukke wintermercato, al zal dat op Sclessin meevallen: "We gaan geen gekke dingen doen, onze zomer was de duurste ooit qua aankopen met de transfers van Ochoa en Pocognoli onder meer."