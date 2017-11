Keepersprobleem Club Brugge: "Jammer als je eerst zo gevochten hebt"

Club Brugge en zijn doelmannen, het is dit seizoen al wat geweest. Ethan Horvath moest na een paar blunders plaats ruimen voor Guillaume Hubert. Maar die is ook niet onbesproken, zeker niet na de match tegen Zulte Waregem. Want hij ging behoorlijk zwaar in de fout.

De doelman liet de enige bal die hij in de tweede helft moest pakken, glippen. En Nill De Pauw bedankte voor het cadeautje. Achteraf werd hij niet naar de pers gestuurd. Zijn ploegmaats wisten niet goed hoe te reageren. "Tja, wat moet ik zeggen", haalde Brandon Mechele veelbetekenend de wenkbrauwen op.

"Het is jammer dat je zoveel moeite doet om terug op gelijke hoogte te komen en het dan zo weggeeft. Maar we hebben het rechtgezet en dat is het belangrijkste. Hoe het nu verder moet? Dat is een probleem voor de trainer. Het is moeilijk voor Guillaume ook. Hij moet zich hierover zetten", vervolgde de verdediger.

Fysiek overklast

Club deed er inderdaad alles aan om de fout goed te maken. "We waren heer en meester in de tweede helft. We waren fysiek een stuk sterker dan zij. Op dat vlak hebben we hen overklast en onze kansen afgedwongen."