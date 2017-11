Bossut voor het eerst sinds bekerfinale in doel bij Zulte Waregem, Leko wijzigt niet

Foto: © photonews

Het zijn geen makkelijke weken voor Francky Dury en de zijnen. Na een 3 op 21 zijn de West-Vlamingen helemaal uit de top zes verdwenen. Meer nog: ze staan nu al in de rechterkolom. En in Jan Breydel zich herpakken, dat wordt ook geen makkelijke opdracht.

Club Brugge-trainer Ivan Leko heeft geen selectieproblemen. Hij liet deze week Ludovic Butelle nog eens opdraven in een oefenmatch, maar de ervaren Fransman maakt opnieuw geen deel uit van de selectie. Leko behoudt het vertrouwen in Horvath en Hubert.

Veel reden om te wijzigen heeft Leko ook niet. Club raasde tot nu toe door de competitie en de foutjes van de doelmannen werden meestal te niet gedaan door de aanvallende luxe. Vossen en Diaby krijgen vermoedelijk terug de voorkeur op Wesley en Dennis. Refaelov zit al langer in het sukkelstraatje dat de bank noemt.

Olayinka, één van de belangrijke geblesseerden bij Essevee.

Veel meer zorgen bij Dury, want hij heeft af te rekenen met een ware blessuregolf. Derijck, De Mets, Jensen en Olayinka zijn out. Toch niet de minsten. En Kaya was gisteren nog steeds twijfelachtig voor het duel.

En nochtans moet Zulte dringend punten gaan pakken. Een stunt in Jan Breydel zou het vertrouwen opnieuw een boost geven, want ze willen de voeling met de play off 1-plaatsen niet verliezen.