Vermaelen krijgt eindelijk zijn kans, Belg aan de aftrap tegen Valencia

Foto: © photonews

Nummers 1 en 2 Barcelona en Valencia sluiten vanavond de dertiende speeldag in Spanje af. In Mestalla doet Barça-coach Ernesto Valverde voor het eerst dit seizoen beroep op Thomas Vermaelen.

De Rode Duivel begint in de basis ten koste van Gerard Piqué, die geschorst op de tribunes moet plaatsnemen. Doordat ook Javier Mascherano geblesseerd is, krijgt de Belg nog eens zijn kans, en dat meteen in een topper. Dit seizoen speelde hij alleen nog maar in de beker. In oktober tegen derdeklasser Real Murcia was dat.

De laatste wedstrijd van Vermaelen als basisspeler in la Liga dateert ondertussen van 16 januari 2016. Erna werd hij door de Catalanen uitgeleend aan AS Roma. Dat werd evenwel geen succes.