Lokeren-doelman Davino Verhulst viert nieuwe voordeur met sterke prestatie: "Pompen of verzuipen"

Foto: © photonews

Met negen tegen elf een punt pakken, dan kan je altijd van een gewonnen punt spreken. De jarige Davino Verhulst hield zijn team enkele keren recht tegen STVV en was dan ook blij achteraf.

Verhulst pakte enkele keren uit met prima reddingen. "We houden hier met negen spelers de nul en daar mogen we blij mee zijn", vertelde Verhulst na afloop. "Chapeau voor onze verdedigers. Op het einde trapte ik een bal uit en nauwelijks tien seconden later volgde er al een voorzet van Sint-Truiden. Op het einde was het pompen of verzuipen."

"We konden het nog nauwelijks belopen. Als de wedstrijd nog tien minuten langer had geduurd, dan was het wellicht een andere uitslag geweest. Toen we met tien vielen, veranderde er defensief niet zo veel. "

"Ik denk dat Lucas (Pirard, red.) een leuke avond beleefd heeft"

"Aanvallend konden we nog weinig klaarspelen. Maar toen we met negen vielen, moesten we gewoon een blok zetten en er nog een punt uit halen. Ik denk dat Lucas (Pirard, red.) een leuke avond beleefd heeft."

De Lokeren-doelman vierde overigens zaterdag zijn 30e verjaardag. "Ik had nog nooit op mijn verjaardag gespeeld, dus het was leuk om dan eens de nul te kunnen houden. We mogen content zijn met dit punt, want er komen nog moeilijke weken aan met de thuismatch tegen Anderlecht en een verplaatsing naar Club", besluit hij.