🎥 Hilarisch! Britse komiek maakt song over Kevin de Bruyne op de tonen van de Jackson 5

Foto: © photonews

Kevin de Bruyne is hot in Engeland. De Rode Duivel levert de ene knalprestatie na de andere af in de Premier League. Dat levert hem nu zelfs zijn eigen song op, van de Britse komiek Jim Daly.

Het gehele filmpje is eigenlijk een ode aan onze landgenoot. Hij noemt het de beste speler in the Premier League. Toch steekt hij ook geregeld de draak met de Rode Duivel, vooral betreffende de uitspraak van zijn naam en zijn vieringen na een doelpunt. Bekijk hieronder het filmpje (let op het laden van het filmpje kan enkele seconden in beslag nemen):