De Champions League-kater is doorgespoeld: succesvol openingskwart helpt Anderlecht voorbij Kortrijk

Drie dagen na de Champions League-ontnuchtering tegen Bayern München heeft Anderlecht de draad weer opgepikt met een overwinning. Twee snelle goals zetten paars-wit op rozen tegen het noodlijdende KV Kortrijk. Invaller Adrien Trebel deed met een knappe uithaal de rest.

Hein Vanhaezebrouck roteerde ten opzichte van de wedstrijd tegen Bayern. Sels, Appiah, Kara, Trebel (last aan de knie) en Teodorczyk (geschorst) ruimden plaats voor het vijftal Boeckx, Bruno, Sa, Onyekuru en Harbaoui. Ook Glen De Boeck schoof, wegens de schorsing van Lucas Rougeaux, met z'n pionnen. Hervé Kage kreeg zijn eerste basisplaats.

1-0 in minuut 1

Evgeny Makarenko had van zijn eerste passage in het Constant Vanden Stockstadion wellicht iets anders voorgesteld. Al in de openingsminuut ging de Oekraïner schromelijk in de fout. De verdediger raakte het leer compleet verkeerd en vloerde zo zijn eigen doelman. Paars-wit makkelijk 1-0 voor.

De eerste helft leverde een kansenregen op. Kort na de openingstreffer gingen zowel Henry Onyekuru als Massimo Bruno, zonder succes, hun kans. Aan de overzijde verkeken Teddy Chevalier en Jérémy Perbet zich op de buitenspelval.

Makkelijke 2-0, retro Henry

Na 15 minuten volgde de 2-0 al. Bruno kreeg een zee van ruimte om voor te zetten. Aan de tweede paal legde Sofiane Hanni zijn derde competitietreffer proper binnen. Een hard verdict voor de Kerels die zich allesbehalve terugtrokken in het Park. Dat KVK de slechtst scorende ploeg is in de Jupiler Pro League, viel echter ook vanavond op. Eens in de zestien liepen de West-Vlaamse aanvallen meermaals spaak.

Met de rust in zicht duwde de landskampioen nog even door. Hanni en Onyekuru vonden elkaar steeds beter in de combinatie. Die laatste mikte een door de fans welgesmaakte omhaal nipt over.

Blessure Kums, 3 assists voor Bruno

Geen wissels tijdens de rust, wél na enkele minuten in de tweede helft. Sven Kums greep naar de dij en liet zich vervangen door Trebel. De Brusselaars wilden de aanhang vermaken en bleven het doel van Kaminski bestoken. Hamdi Harbaoui kopte op de paal en miste vervolgens de rebound vanop een meter. De Tunesiër wist met zijn frustratie geen blijf.

De extra goals volgden uiteindelijk in het laatste kwart. Bruno bediende eerst Trebel, die met een prachtige uithaal de touwen deed trillen. Zijn derde assist gaf de winger aan Harbaoui. Een overtuigende 4-0-overwinning van Anderlecht. Kortrijk krijgt volgende zaterdag tegen Waasland-Beveren een nieuwe kans om verder op te rukken in de klassering.