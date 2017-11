Deense voetbalvrouwen en bond vinden elkaar: meer premies en investeringen in vrouwenvoetbal stijgen

Foto: © photonews

Het brandje tussen de Deense voetbalvrouwen en de Deense voetbalbond (DBU) is geblust. Ze vonden een akkoord betreffende de financiële vergoedingen voor het Deense vrouwenvoetbalteam.

Aanleiding van het dispuut was toen de Deense vrouwen, door hun ongenoegen over de lage premies, weigerden om een vriendschappelijke interland te spelen tegen Nederland. Ook voor het WK-kwalificatieduel tegen Zweden daagden ze niet op en zo verloren ze met 3-0.

Hogere premies, meer investeringen

Uiteindelijk is er toenadering gezocht tussen de beide partijen en werd er een akkoord bereikt. Er werden twee overeenkomsten gesloten. In de ene staat dat de bond per jaar ongeveer 270.000 euro meer in het vrouwenteam zal investeren. In het andere contract werd vastgelegd dat de premies met 60 procent verhoogd zullen worden.

Noorwegen

Het dispuut ontstond naar aanleiding van een soortgelijke discussie in Noorwegen. Daar werd toen overeengekomen dat de Noorse voetbalvrouwen vanaf 2018 evenveel gaan verdienen als de mannen bij de nationale ploeg.