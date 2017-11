🎥 DIW grapt en grolt met Frank Boeckx - Was die wél aanwezig op trouw Deschacht?

De Ideale Wereld was deze week bijzonder leuk om zien. Niet enkel was James Cooke deze week niet uitgenodigd, wél present was ene Frank Boeckx. En dus regende het grapjes over en met Anderlecht.

Boeckx zelf was natuurlijk zelf ook enthousiast en kon om een en ander best wel hartelijk lachen. Het typeert de aimabele doelman van paars-wit. "Of ik die kansen van Teodorczyk had gescoord? Blindelings."

Het ging in de aflevering ook onder meer over de trouw van Olivier Deschacht, die in erg intieme kring werd gevierd. "We komen goed overeen, Olli en ik. Maar neen, ik was ook niet uitgenodigd." Al hadden ze bij DIW beelden gevonden die iets anders deden vermoeden:

Er was al een sketch over 'de slechtste ploeg ooit in de Champions League' die we deelden, maar er was nog veel meer natuurlijk.

'De kleine man' van Wouter Vandenhaute beleefde zijn week: "Woutertje klopt een voetbalploeg, twee zenders en een handvol koerswedstrijden. Hoe kan Woutertje dat allemaal betalen? Dat is onmogelijk", werd er gegrapt. En over Boeckx: "Ik hoop dat hij wat meer mag spelen, want nu is het meer Frank de bank dan Frank de tank ..."