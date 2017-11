Vermaelen en co door het oog van de naald tegen Valencia, al heeft Barça wel reden tot klagen

Foto: © Photonews

Het duel tussen de nummers een en twee van La Liga heeft geen winnaar opgeleverd. Jordi Alba wiste in minuut 82 een treffer rond het uur van Valencia-speler Rodrigo Moreno uit.

Door de puntendeling in Mestalla blijft Valencia op vier punten van leider Barcelona staan. Vooral de thuisploeg mag daar blij mee zijn, want Vermaelen en co waren de eerste helft een klasse te sterk voor los Ché. Barça zag de dominantie niet bekroond worden met een doelpunt, al had het daar wel recht op.

In minuut 29 begin Valencia-doelman Neto namelijk een grote blunder door een schot van Messi uit zijn handen te laten glippen. (zie vorig artikel) De bal dwarrelde over de doellijn, maar gelukkig voor de goalie had de scheidsrechter dat niet gezien. Tot groot ongeloof van Messi en de Barcelona-supporters.

Na rust zagen we een beter Valencia uit de kleedkamers komen. Na mooi voorbereidend werk van José Luis Gaya zorgde Rodrigo voor de 1-0, goed voor zijn negende van het seizoen.

Neto ontnam Suárez nog de 1-1, maar kon niet voorkomen dat Jordi Alba na een sublieme steekbal van Messi de gelijkmaker tegen de netten joeg. De thuisploeg zette in het slot nog alles op alles, maar aan de score veranderde er niets.