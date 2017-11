🎥 Ai! Scheidsrechter keurt duidelijke goal Messi niet goed

Hét moment in de eerste helft tussen Valencia en FC Barcelona komt op naam van Messi. Het schot van de Argentijn ging duidelijk over de doellijn, maar de ref gaf geen krimp.

In de Spaanse liga wordt er in tegenstelling tot in België geen gebruik gemaakt van de videorefs. Die konden ze vanavond in de topper tussen Valencia en Barcelona nochtans goed gebruiken.

Na een serieuze blunder van de Valencia-doelman Neto ging het leer over de doellijn. De scheidsrechter zag het niet, waardoor Lionel Messi geen doelpunt achter zijn naam kreeg.



Bekijk hieronder de actie. Opgelet: het laden van de beelden kan even duren.