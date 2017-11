Niet allemaal rozengeur en maneschijn onder Guardiola bij Barcelona: "Ik ben geen kind"

Onder Pep Guardiola kende Barcelona een uitstekende periode en wist het enorm veel prijzen in de wacht te slepen. Toch waren er soms momenten dat de gemoederen hoog opliepen onder het beleid van de succescoach, zo vertelt Eric Abidal.

Eric Abidal heeft jarenlang bij FC Barcelona gevoetbald en heeft er zeer veel mooie momenten beleefd. Toch was het niet allemaal rozengeur en maneschijn, zo blijkt uit een gesprek bij Europe 1. Toen Pep Guardiola pas overnam bij de Catalanen is er een confrontatie geweest tussen speler en trainer.

"In het begin was het erg gecompliceerd. Ik was de vader van 'de familie' en we waren in de Verenigde Staten om ons voor te bereiden op het seizoen. Guardiola kwam naar me toe en vertelde me dat ik moest stoppen om met Thierry Henry Frans te praten. Ik zei tegen hem: 'Praat niet zo tegen me, ik ben geen kind!'."

"Ik zei toen ook: 'En ten tweede: als ik niet Frans mag praten met Henry, waarom mogen Catalanen onderling wel Catalaans met elkaar praten?' De ruzie verergerde en de spanning steeg. Ik moest zelfs met de president spreken om het uit te leggen", aldus Abidal.

Toch heeft de Fransman nog veel bewondering overgehouden aan zijn ex-trainer. "Hij is een coach met geweldige klasse, ik leerde iedere dag van hem."