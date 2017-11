Ook Mirallas kan zwalpend Everton niet redden, Arsenal met geluk voorbij Defour

Foto: © photonews

In Engeland is er nog steeds geen beterschap bij Everton, ook coach Unsworth kan de schwung er vooralsnog niet in krijgen. Tegen Southampton werd het een blamage.

Kevin Mirallas mocht nog eens starten bij Everton en dat was nog maar zijn tweede basisplaats van het seizoen. Wayne Rooney startte op de bank en bleef daar uiteindelijk negentig minuten zitten.

Tadic kon al snel profiteren van slap verdedigen van Baines, maar Everton kwam net voor de koffie nog langszij. Na de rust was het helemaal gedaan na twee goals van Charlie Austin binnen zes minuten. Steven Davis zette de zware 4-1 eindstand op het bord.

Leeggestreden Defour ziet ploegmaat nog punt weggeven

Steven Defour leek dan weer op weg om met Burnley een mooi punt te pakken tegen Arsenal, maar in de absolute slotfase -met Defour al op de bank- ging het nog mis. James Tarkowski duwde Ramsey en Alexis Sanchez miste niet van op de stip. Balen voor Defour en co.