🎥 84-voudig Braziliaans international kondigt afscheid aan en roept supporters op hem uit te wuiven

Wie kent Zé Roberto nog? De Braziliaanse middenvelder, die nog voor onder meer Real Madrid, Bayern München en Hamburg uitkwam, speelt momenteel in eigen land voor Palmeiras. Op 3 december hangt hij zijn schoenen aan de haak.

Dan wordt de laatste wedstrijd in de Serie A, de Braziliaanse eerste klasse, afgewerkt. De club maakte het nieuws zelf bekend. Zé Roberto is ondertussen al 43 jaar oud. De Braziliaan verzamelde 84 caps voor de Braziliaanse nationale ploeg. In clubverband vierde hij zijn grootste successen in de Bundesliga voor onder meer Bayern München.

De club van de middenvelder verspreidde op Twitter een video waarin de speler zelf de supporters van Palmeiras oproept om hem aanstaande maandag, in de laatste thuiswedstrijd van het seizoen uit te wijven. Botafogo is dan de tegenstander van dienst. Palmeiras staat momenteel op de derde plaats in de stand.